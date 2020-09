Nessa quinta-feira (17) foi realizado um mutirão contra a dengue em Arcos.

Foi necessário que os caminhões fizessem “oito viagens” para transportar o lixo até o local correto de descarte.

A coleta ocorreu nos bairros Alvorada, Olaria Nova Morada I, Nova Morada II, Residencial Hilda Borges I e II, Fortunato Resende e São Bento.

De acordo com o Portal Arcos, o mutirão ocorrerá às quintas-feiras. Relembrando que Arcos em 2019 foi a cidade com maior número de casos suspeitos de dengue no Centro-Oeste de Minas, passando de 2500 casos notificados e em 2018 declarou estado de epidemia. Ao histórico da cidade sobre a dengue, foi constatada a necessidade da atenção redobrada para os cuidados contra a doença, pois o combate é essencial e a cidade precisa da colaboração de toda a população.