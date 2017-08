Militares da 7ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito iniciaram a Operação ‘Avilcultura’ em Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Pará de Minas e Igaratinga, com o objetivo de fiscalizar as granjas e verificar se as empresas estão com as atividades em acordo com a legislação ambiental.

De acordo com o órgão, no primeiro dia da operação, ocorrida nessa terça-feira (8), foram fiscalizados nove empreendimentos, aplicadas mais de R$ 150 mil em multa por diversos crimes ambientais, dentre eles prestar informação falsa ao órgão ambiental, intervenção em área de preservação permanente e realizar atividade de avicultura sem autorização do órgão competente.

A operação ocorre até o dia 11 e conta com o apoio de técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).