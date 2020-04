A “Frontiers in Psychology” trouxe um interessante artigo sobre a gratidão, intitulada “Gratitude and Problem Behaviors in Adolescents: The Mediating Roles of Positive and Negative Coping Styles” de Peizhen Sun e colegas. O estudo pesquisou o efeito da gratidão nos comportamentos problemáticos de adolescentes chineses.

As descobertas acrescentam novas evidências à teoria da gratidão existente (Fredrickson, 2001, 2004; Watkins, 2014). De acordo com a Teoria da Amplificação (Watkins, 2014), a gratidão é um recurso cognitivo especial, que pode (1) aprimorar as emoções positivas que os indivíduos estão experimentando no momento, (2) regular sua saúde emocional e incentivar a autoaceitação; e (3) ampliam o significado positivo dos indivíduos por trás de eventos negativos, o que pode impedir a formação de comportamentos problemáticos (Wood et al., 2008; Froh et al., 2009).

A gratidão pode ampliar o modo cognitivo do indivíduo, romper o conjunto de pensamentos (Fredrickson, 2001, 2004; McCullough et al., 2008; DeSteno, 2009). Em outras palavras, a gratidão pode inspirar e motivar as pessoas para obter resultados favoráveis o mais rápido possível (Wood et al., 2007, 2010).

Por outro lado, indivíduos com baixo nível de gratidão ampliam as consequências negativas dos eventos de estresse e adotam cegamente as estratégias de enfrentamento que vêm à mente em primeiro lugar, sejam elas apropriadas ou não (Fan e Chen, 2007). Em longo prazo, a entrega a esse estado negativo provavelmente induzirá sintomas de depressão e ansiedade internamente e fomentará agressão física ou verbal externamente.