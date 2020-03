Um acidente no início da tarde desta terça-feira (17) na BR-354, local conhecido como “curva da morte” entre Candeias e Campo Belo, deixou uma vítima fatal.

Segundo informações do portal Campo Belo, chovia no momento do acidente que aconteceu por volta das 12h20 envolvendo uma carreta e um caminhão.

A Polícia Rodoviária foi acionada juntamente com a perícia técnica para a realização dos serviços de praxe.