Um grave acidente foi registrado nesta sexta-feira (20) na BR-381, em Oliveira, no trecho que faz divisa com Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas. O trânsito está parcialmente interditado.

Segundo as primeiras informações da Arteris, concessionária responsável pela via, a batida foi entre dois caminhões, uma carreta e dois ônibus, no Km 634 da rodovia, sentido São Paulo. A princípio, houve tombamento de um dos caminhões, seguido de engavetamento.

A concessionária também disse que são 102 vítimas, sendo 97 ilesas, uma grave e quatro leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz os primeiros-socorros das vítimas leves no local. Aquelas com gravidade foram socorridas para unidades de saúde pela Arteris. As idades, sexo e nomes não foram divulgados.