Um engavetamento entre duas carretas e dois carros interditou a BR-040 na tarde desta sexta-feira (6). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou apoio do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, para resgatar as vítimas. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.

O acidente ocorreu no quilômetro 599, no sentido Rio de Janeiro. Duas pessoas teriam ficado presas às ferragens. Equipes de salvamento dos bombeiros foram ao local para realizar os trabalhos de desencarceramento.

Um homem de 25 anos foi levado pelo Arcanjo ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, em estado grave. Segundo os bombeiros, ele sofreu fratura de pelve e no braço direito. A vitima estava inconsciente e precisou ser entubado.

A Via 040, concessionária responsável pela rodovia, resgatou as outras três pessoas que se feriram. Porém, não há informações sobre o estado de saúde delas nem sobre o hospital de destino.