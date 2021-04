Um motociclista na tarde desta quarta-feira, 31, ao trafegar por vias do bairro Bela Vista, mais precisamente pela avenida Oswaldo Pereira, foi atingido, bruscamente, por uma linha chilena, mais conhecida como cerol, da qual se servia algum irresponsável, hoje considerado criminoso já que a lei proíbe o uso deste produto, enquanto empinava pipas, na conhecida e tradicional brincadeira de crianças (??) .

No caso em tela, felizmente, a linha apesar de haver cortado a lateral do capacete usado pelo motociclista, desviou-se de seu pescoço, mas ocasionou um profundo corte na narina do motociclista.

Se a linha tivesse atingido a região do pescoço, provavelmente, o acidente teria um desfecho fatal.

Tomando conhecimento do fato, a equipe do Nova Imprensa/Últimas Noticias, trás a público o fato, em mais uma tentativa de alertar àqueles que ainda insistem em usar tais materiais, sobre o crime que cometem e ao mesmo tempo, chamar a atenção da população e das autoridades para que de todas as formas possíveis, se possa coibir esta criminosa conduta.