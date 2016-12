Um grave acidente envolvendo um caminhão de transporte de canas da usina bioenergia de Bambuí e um caminhão de fretes baú, vitimou fatalmente os dois motoristas por volta das 23h desta sexta-feira (9), na ponte do Mumbaça na BR 354, zona rural de Iguatama.

Com o impacto, peças do caminhão Baú ficaram espalhadas pela via e a parte traseira ficou totalmente destruída. As duas cabines foram parar no mesmo local, na margem direita da pista as margens do córrego Mumbaça, em seguida houve um explosão e os corpos dos condutores foram carbonizados.

O perito da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe, liberando a retirada dos restos mortais dos condutores que foram encaminhados para realização de pericia técnica em Formiga. A via foi liberada somente na manhã deste sábado (10).

Um dos motoristas era Alex Freire Muniz, de 30 anos, que conduzia o Caminhão Canavieiro, já o outro motorista trata se de Antônio Paulo dos Santos de 65 anos, da cidade de Oliveira, que conduzia o caminhão baú.