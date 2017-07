Um acidente envolvendo um caminhão carregado com laranjas da cidade de Formiga e um veículo Gol com placas de Piumhi deixou quatro vítimas fatais e duas em estado grave na manhã deste sábado (29), na MG-050, próximo ao trevo de acesso a cidade de Pimenta.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária (PMRv), as quatro vítimas fatais que estavam no Gol ficaram presas as ferragens.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram resgate das vítimas. Uma delas, o motorista do caminhão foi levado para o Hospital de Piumhi e outra foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Passos.

Não há ainda informações sobre quem são as vítimas e nem o que causou o acidente. A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e liberar os corpos.