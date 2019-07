Nessa segunda-feira (29), uma grávida de gêmeos entrou em trabalho de parto e teve um dos bebês a caminho do hospital em Divinópolis.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe fez a interceptação do veículo em que estava a gestante, que não teve a idade divulgada, na rua Goiás, bairro Santo Antônio.

Um dos bebês, um menino, nasceu dentro do carro. A equipe transferiu a mãe do veículo em que ela estava para a ambulância, fez os procedimentos pós-parto e, posteriormente, concluíram o trajeto até o Complexo de Saúde São João de Deus (HSJD), onde nasceu o outro bebê.