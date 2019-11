Marília Mendonça está na reta final da sua primeira gravidez e anunciou esta semana que, por orientação médica, não vai mais atender os fãs após os shows, isso porque a cantora está com muito inchaço nos pés. Neste sábado (16), ela resolveu divertir seus seguidores postando alguns stories em que aparece com um filtro do personagem Shrek .

