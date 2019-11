Laura Neiva, que está grávida de oito meses do marido, Chay Suede , conversou com seus seguidores nos Stories nesta sexta-feira (8). A atriz, claramente, falou sobre sua gravidez e maternidade.

Reprodução/ Marie Claire/ Cassia Tabatini (Groupart) Laura Neiva

















































Laura Neiva é vegana e revelou que ficou com medo de que, durante a gravidez, fosse ficar com desejo de comer carne. “Até sonhei com isso”, disse a atriz. Porém, isso não aconteceu em nenhum momento.

Entre as perguntas dos fãs, a artista se deparou com o questionamento se carne faria parte da alimentação de Maria, nome escolhido para a filha, e ela foi direta na resposta: “Não. Carne, eu nem considero alimento. Se ela quiser comer quando quiser, ela pode comer, mas eu não pretendo dar”.

Laura Neiva ainda contou que tem comido de tudo e , porenquanto, engordou 14 quilos.