Sabrina Sato faturou a bagatela de R$ 150 mil, segundo o site Notícias da TV , ao anunciar sua gravidez em parceria com uma marca de teste de gravidez. A mesma marca anunciou a gestação de outras famosas como Jade Seba e Evelyn Regly. A partir dessa onda de publicidade com crianças que ainda nem nasceram, o iG Gente resolveu falar de alguns famosos que tornaram a maternidade um negócio lucrativo, e põe lucrativo nisso!

Karina Bacchi fatura por volta de 200 mil por mês, segundo o colunista Fefito, do jornal Agora , com publicidade ao lado de seu filho Enrico, que tem apenas dois anos e conta com 2.5 milhões de seguidores nas redes sociais.

A atriz falou sobre os trabalhos que faz com o filho no canal do Youtube de sua amiga, Ticiane Pinheiro. “Todo trabalho que é para ele eu já penso vinte vezes antes de aceitar. E o cachezinho vai para ele, ele já tem a poupancinha, estou guardando para o futuro”, explicou.

Um dos grandes hits mirins do Instagram é José Márcio Poncio, filho de Jonathan Couto e Sarah Poncio. Com um @ de mais de 1.7 milhões de seguidores, José, de apenas dois anos, fatura por volta de R$ 10 mil por mês. Seu irmão mais novo, João, também já começou sua carreira no marketing. Porém toda publicidade é publicada no Instagram da mãe, Sarah, não na conta das crianças.

Outra blogueira mirim de sucesso é Valentina Muniz, filha de Mirella Santos e Wellington Muniz (Ceará). Valentina leva jeito para o negócio e não se intimida em frente às câmeras, com fotos estilosas e desinibidas, a princesinha tem 2.7 milhões de seguidores e as marcas disputam pelo seu publi.

Jade Seba é uma blogueira reconhecida, assim, quando descobriu que estava grávida não deu outra, logo no anúncio já houve merchan e a conta no Instagram do bebê aconteceu antes mesmo da descoberta do sexo. Agora o bebê Zion está com cinco meses e 170 mil seguidores.

A blogueira Evelyn Regly, que ficou famosa por desenvolver páginas de sucesso, com sua empresa de web design, como a Super Vaidosa de Camila Coelho e Pausa para Feminices de Bruna Tavares. Após anos tentando engravidar, ela fez a maior festa quando soube que Lucas estava a caminho. Lukitos, como o bebê é chamado pela mãe, não tem conta no Instagram, suas fofuras são compartilhadas pelo perfil de Evelyn, que apesar de publicar alguns publis, tem uma conta específica chamada “Momento Jabá” para dicas pagas ou não.