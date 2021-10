A greve dos tanqueiros foi suspensa pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), cerca de 38 horas após seu início.

O presidente do sindicato, Irani Gomes, anunciou a medida na tarde desta sexta-feira (22). “Após a sensibilidade das distribuidoras junto às transportadoras de combustível, eles resolveram suspender a paralisação até o momento, mas ainda aguardam uma posição do governo do Estado referente às alíquotas do ICMS”.

A paralisação começou oficialmente à meia-noite de quinta e pegou postos de combustível e motoristas de surpresa. Como em outras greves neste ano, o Sindtanque-MG reinvindica redução do ICMS cobrado pelo governo do Estado sobre os combustíveis e protesta contra os preços praticados pela Petrobras.

Eles se concentraram na porta de distribuidoras de combustível da Grande BH e, desde quinta, o movimento causou falta de combustível em alguns postos da capital e região, inclusive pressionando o preço da gasolina.