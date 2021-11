A greve dos rodoviários em Belo Horizonte, iniciada na madrugada desta segunda-feira (22) está oficialmente suspensa. A decisão foi tomada após uma segunda rodada de negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) e as empresas de ônibus, nesta terça-feira (23).

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH), os ônibus devem voltar às ruas ainda nesta tarde. A retomada deve acontecer de forma gradual.

De acordo com o Estado de Minas, o presidente do Setra, Raul Lycurgo, reiterou que o prazo para o retorno é imediato. “Obviamente, tem toda a questão de mobilizar e convocar o pessoal. Nada sai de 0 a 100 rápido, mas acredito que já na noite de hoje a gente já sinta uma grande diferença”, afirmou.

Lycurgo defende que o “transporte está colapsado econômica e financeiramente”. De acordo com ele, o acordo é um voto de confiança. “É o voto de confiança de todas as partes: do Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Município, da BHTrans, do sindicato laboral, do sindicato econômico e da Prefeitura”.