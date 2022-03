Familiares que tentaram visitar detentos na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, na região Metropolitana de Belo Horizonte, relataram que, pela segunda semana seguida, foram impedidos pelos agentes penitenciários.

Conforme testemunhas, a justificativa dada pela polícia é a falta de efetivo. Vale ressaltar que desde o dia 21 de fevereiro, as forças de segurança públicas de Minas estão em greve.Os policiais do Estado buscam o aumento de 24% no salário, prometido pelo governador Zema em acordo firmado em 2019.

Familiares contaram, ainda, que a falta de efetivo também tem prejudicado a entrega de correspondências aos indivíduos privados de liberdade que estão na penitenciária. Segundo testemunhos, a falta de contato com os detentos tem gerado preocupação entre as famílias, já que a unidade é voltada para pessoas LGBTQI+.

Fonte: O Tempo