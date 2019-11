A Colômbia enfrenta nesta quinta-feira (21) greve geral convocada por sindicalistas, estudantes, professores e indígenas. Parte da população de algumas cidades do país está organizando marchas contra as políticas econômicas e sociais de Iván Duque, presidente do país há apenas quinze meses e com 69% de desaprovação.

Na capital, Bogotá, há pelo menos doze marchas planejadas saindo de diversos locais e que têm como ponto final a Praça de Bolívar, a principal da cidade.

Na noite dessa quarta (20) o presidente Iván Duque fez pronunciamento em que afirmou que o direito de manifestação será garantido, mas que o governo está pronto para manter a ordem pública. Ele reconheceu que há problemas e reivindicações válidas e que está disposto a encontrar saídas e superar obstáculos.

“Ao mesmo tempo que reconhecemos o valor dos protestos pacíficos, também garantiremos a ordem e defenderemos, com todas as ferramentas que a nossa Constituição nos dá, o direito de todos os colombianos de viver com tranquilidade. Para isso, contamos com a nossa força pública, sempre esteve pronta para proteger a vida, os bens e a honra de todos os colombianos, sem exceção”, afirmou o mandatário.