8 MILHÕES de mineiros devem ser vacinados ao fim das três etapas da campanha de vacinação, segundo a Secretaria de Estado de Saúde

“Se as pessoas se vacinarem e em cada grupo prioritário conseguirmos a cobertura de no mínimo de 90%, iremos alcançar a imunidade coletiva, ou seja, a proteção das pessoas que não receberam a vacina e, assim, menos pessoas precisarão de hospitaliza-ções nesse momento de pandemia do coronavírus”, complementa.

Ainda segundo a SES, estudos demonstram que a dose pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias. “A vacina influenza é a medida de prevenção mais importante para proteger contra a doença”, aponta Josianne Gusmão.



Próxima etapa

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a influenza contemplou maiores de 60 anos e trabalhadores da saúde. A próxima – terceira e última – começa em 9 de maio. Ela terá como público prioritário os professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, adultos de 55 a 59, gestantes e pessoas com deficiência.

Todos os estados estão abastecidos para iniciar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Para isso, o Ministério da Saúde investiu R$ 1,1 bilhão na aquisição total de 79 milhões de doses da vacina para as três fases. Ainda conforme a pasta federal, novas remessas de lotes são enviadas todas as semanas. Os estados são responsáveis por fazer a distribuição aos municípios.

Matéria do Hoje em Dia