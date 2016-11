Da Redação

O grupo “Adote um Sorriso”, composto por cerca de 40 jovens voluntários de Formiga, está promovendo pelo 5º ano uma campanha de Natal.

Estão sendo recolhidos, em vários pontos da cidade, brinquedos novos ou usados em condições de uso.

Todas as doações serão distribuídas pelos bairros carentes de Formiga no dia 25 de dezembro (Natal).

A comunidade está convidada a colaborar com a campanha que recebeu o nome de “Natal Solidário”. A arrecadação ocorrerá até o dia 20 de dezembro.

Confira os pontos de arrecadação:

Padaria do Lack; Magazine D’ Carlos; Loja do 10; Império das Capas; Bonotoy; Sacolão da Tereza; Portal Imobiliário; Casa das Antenas; Jadir Carvalho Corretor de Imóveis; Isa Tour; Sacolão Avenida 2; Dr. Augusto César de Freitas (consultório odontológico); Racco Cosméticos; Embelezamento do Olhar – Cris Ignez.

Adote um Sorriso

Sem nenhum vínculo ou incentivo de instituições públicas ou privadas, o grupo foi criado em 2011. Desde então, três campanhas são realizadas durante cada ano: Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

“Acreditamos que pequenos gestos de carinho possam promover esperança e amor no coração das crianças. O mundo precisa de pessoas que doem amor, pois um pequeno gesto pode modificar a vida de uma criança”, comentou Júlia Souza, membro do Adote um Sorriso.