Após o reajuste nos valores da tarifa de Transporte Público Municipal entrar em vigor nesta semana, por meio do decreto 9.012, os formiguenses são surpreendidos com mais uma novidade sobre o serviço. Mas desta vez não tem a ver com valores das tarifas e sim com a administração da Viação Formiga.

De acordo com informações da rádio 93 Play, por meio de comunicado emitido nessa sexta (1°) pelo grupo Amep, eles informam que foi concluída em setembro a alienação da totalidade das cotas da Viação Formiga.

De acordo com o comunicado, “este procedimento faz parte da estratégia do Grupo AMEP, iniciada há dois anos, com a implantação da Governança Corporativa na companhia e o realinhamento do portfólio de negócios no sentido de buscar um crescimento acelerado e possibilitar rápidas transformações da organização visando a sua longevidade em um mercado cada vez mais competitivo.”

Os novos proprietários são da cidade de Belo Horizonte e assumem a operação da Viação Formiga a partir de hoje.

De acordo com Haroldo Goulart, gerente da Viação Campo Belo, todos os funcionários permanecem na empresa e alguns ônibus serão substituídos.

Por fim, o comunicado termina com um agradecimento do Grupo Amep: “nossa gratidão a todos os funcionários; às pessoas dos órgãos públicos, especialmente Prefeitura, Câmara de Vereadores e Ministério Público. Um profundo respeito e agradecimento também aos nossos clientes que, certamente, terão a continuidade e melhoria dos serviços prestados. “

O Grupo AMEP estava à frente da Viação Formiga desde 2004.

