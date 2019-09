O grupo antitabagismo do Programa de Saúde da Família (PSF) do bairro Engenho de Serra comemorou um mês de fundação na terça-feira (25).

Os encontros têm como objetivo conscientizar a população quanto aos males do fumo e, consequentemente, diminuir o risco de doenças relacionadas ao hábito de fumar.

De acordo com a farmacêutica Rosiane Alice: “esse tipo de ação é muito importante para a população. Com a abordagem correta podemos combater a enfisema pulmonar, o câncer de boca, o câncer de pulmão e outras doenças graves”, explicou.

Além de Rosiane, outras duas farmacêuticas organizam os grupos: Sueli Mezencio Moreira e Poliana Pereira.

A partir de outubro, outros dois PSF’s contarão com um grupo de controle de tabagismo: Areias Brancas e Vila Didi. A farmacêutica explicou que, inicialmente, os encontros são promovidos uma vez por semana. “O programa prevê que as atividades sejam realizadas ao longo de um ano, mas vamos adequando as ações de acordo com as necessidades dos participantes”, explicou.

Para se inscrever ou obter mais informações basta que o interessado procure pelo PSF de sua região.

Imprimir