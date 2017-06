Um grupo de criminosos explodiu caixas eletrônicos no Centro de Dores do Indaiá na madrugada desta sexta-feira (23). O crime ocorreu por volta das 5h na única agência da Caixa Econômica Federal no município. O local está isolado e o Grupo de Ações Tático Especiais (Gate) é aguardado para remoção de um explosivo que foi deixado em um caixa.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, moradores contaram que quatro homens chegaram no banco armados com armas longas, semelhantes a fuzis. Eles entraram na agência, que fica na avenida Francisco Campos, abriram buracos nos compartimentos eletrônicos e colocaram explosivos, que foram detonados em seguida.

Moradores relatam que a explosão foi muito forte e, com o impacto, os vidros da vitrine de uma loja vizinha se estilhaçaram.

Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou os criminosos, que atiraram contra os militares. Os policiais revidaram. Nenhum militar se feriu. Os autores fugiram em um carro sentido ao município de Luz.

A perícia também foi acionada e é aguardada na cidade. A PM não soube informar o valor levado.

Carmo do Cajuru

Já em Carmo do Cajuru, três criminosos tentaram explodir uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 3h desta sexta-feira (23). Eles chegaram a quebrar vidros do local, que fica na região central, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar e fugiram.

De acordo com a PM, os criminosos iniciaram a ação tentando arrombar o banco, mas uma cortina de fumaça acionou o dispositivo de segurança e, sem concluir o crime, eles saíram correndo da agência. Neste momento os suspeitos depararam com a PM e começaram a atirar. Os militares revidaram e o trio fugiu a pé, deixando o carro com vários explosivos na porta da agência bancária.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. A polícia faz rastreamento na região para localizar os suspeitos. A perícia também compareceu ao local.