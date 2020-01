No dia 8 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, será realizado o 2º Samba de Roda.

Idealizado e organizado pela Associação Mão Amiga, o evento reunirá na praça São Vicente Férrer várias atrações musicais, de entretenimento infantil e gastronômicas.

Após a confirmação dos shows dos 2 David’s, Edmilson Dantas e a Velha Guarda do Samba e Gabriel Martins e Banda, está confirmada a presença do Grupo Beleza Negra.

“Será uma tarde muito agradável para a família formiguense, ao som do melhor do samba e com o sabor da solidariedade. Convidamos toda a comunidade para participar desta segunda edição do Samba de Roda, um evento que está sendo preparado com muito carinho. Haverá atrações gratuitas para as crianças e uma praça de alimentação que ajudará a Mão Amiga a angariar fundos para seus trabalhos assistenciais”, comentou a gerente administrativa-financeiro da Mão Amiga, Wilse Marques.