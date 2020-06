Redação Últimas Notícias

Em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), membros do Grupo Capoeira Gerais participaram, no sábado (13), de uma videoconferência para uma troca de experiências.

Participaram atletas de outros estados e de outros países como Peru, Argentina, França, Brasília, Ceará, Maranhão, Uberaba, Formiga, Lavras, Candeias, Bambuí e Córrego Fundo.

De acordo com Idelmar Valadão (Mestre Grande), da unidade de Formiga, esse foi o primeiro de muitos encontros que ainda estão por vir, pois no momento não está sendo possível ministrar as aulas pessoalmente.