Neste fim de semana, os mais novos milionários do Brasil podem vir de Corumbá (MS). Um grupo de 98 pessoas, registrou uma aposta única no valor de R$22.510,50 na Mega-Sena da Virada, concurso especial da Mega-Sena, realizado anualmente pela Caixa Econômica Federal. E, para evitar dor de cabeça, o bolão é cheio de regras e até “contrato”.

O idealizador do bolão, o fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos, conta que teve a ideia há mais de dez anos, quando organizava uma aposta coletiva entre os funcionários da empresa onde trabalhava. Em 2021, foram investidos mais de R$ 90 mil em apostas pelo grupo.

De acordo com o portal G1, Almeida explicou que a ideia de reunir a turma e organizar as apostas têm a ver com aumentar as chances de ganhar, já que com mais pessoas participando, mais jogos são registrados. Caso uma das 98 apostas vença, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes, que recebem uma cota, cada um, além da cota social e administrativa, que totaliza 100 cotas.

“Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter uma cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”, destacou.