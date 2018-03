As inscrições para o grupo de Capoeira do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), da Secretaria de Políticas Sociais, da Prefeitura de Córrego Fundo, já estão abertas.

As aulas ocorrerão na sede da secretaria às terças-feiras, das 18h às 21h, onde podem ser feitas as inscrições. Os alunos são orientados pelo professor Mateus Vinícius.

As aulas têm por objetivo cumprir o papel social de integrar crianças e adolescentes na sociedade por meio do esporte.

No dia 30 de janeiro, um grande evento marcou o início das atividades. Pelo menos cem capoeiristas participaram da primeira aula do ano com roda de capoeira.

O evento contou com as presenças de alunos do grupo Capoeira Gerais Formiga, além da presença do Mestre Grande Grupo Capoeira Gerais, do professor Paulinho e seus alunos do grupo Legado do Alaor, de Pains, além de participantes do grupo Ensinando a Viver Capoeira Gerais, de Córrego Fundo e do bairro Geraldo Veloso, em Formiga.