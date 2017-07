Da Redação

Pelo 16º ano consecutivo, um grupo de romeiros de Córrego Fundo irá realizar uma caminhada para Aparecida do Norte, em São Paulo.

Cerca de 100 pessoas percorrerão 417 quilômetros a pé. A caminhada começa no dia 15 de julho e termina no dia 27. Serão 12 dias de longas caminhadas, com trajetos diários, que vão de 20 a 45 quilômetros, e muitas orações.

A romaria chega neste ano a sua 16ª edição e reúne um público diversificado que vai desde crianças a idosos, de diversas cidades da região.

De acordo com um dos organizadores do evento, Wellington da Cunha, a caminhada sairá de Córrego Fundo e passará por 12 cidades, dentre elas Campo Belo, Perdões, Cambuquira, Maria da Fé e Guaratinguetá. Serão cerca de 10 horas diárias de caminhada.

O grupo contará com uma equipe de apoio que percorrerá o trajeto em dois veículos: carro de apoio e água e caminhão da cozinha e bagagem. Segundo Wellington, o grupo dormirá em ginásios e escolas. Os interessados devem desembolsar o valor de R$500 por pessoa, que serão gastos com alimentação, hospedagem e outros locais por onde o grupo passa, além do transporte de volta. O grupo também conta com doações que ajudam a reduzir os custos da romaria.

As inscrições podem ser feitas com os responsáveis:

Em Córrego Fundo:

Cida pelo (37) 9 9953-5613

Dadá (37) 9 9954-7418

Daniela (37) 9 9121-8826

Em Pains com Silvair – (37) 9 9823-6108

Em Santo Antônio do Monte com Talles – (37) 9 9927-2544

Em Arcos com Maria Antônia – (37) 9 9941-0989

Em Divinópolis com Wellington – (37) 9 9111-8421/9 9967-2234

Em Formiga com Dilma – (37) 3322-4230