O Grupo de Estudos em Saúde do Unifor-MG realizou, na semana passada, a última atividade de 2016. Os trabalhos estão sob a responsabilidade da professora Neliane Aparecida Silva e já apresentam frutos.

De acordo com Neliane, no momento, os participantes estão construindo um artigo que trata sobre a saúde do homem idoso. A ideia é que no início do próximo ano seja submetido para publicação em uma revista.

Durante os dois semestres letivos deste ano, docentes do Centro Universitário e supervisores de estágio colaboraram com as atividades. O grupo conta com representantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social.