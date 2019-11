O grupo de Nutrição em Foco é uma das ações do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), visando oferecer atividades e instruções para uma vida saudável. Realizado na UAPS Padre Dionísio toda terça feira, de 7 às 8h pela nutricionista Fernanda Mendonça de Almeida, o grupo conta com atividades diversas, como avaliação antropométrica, elaboração de dietas individualizadas, avaliação nutricional mensal, atividade física, uso de práticas integrativas complementares como Auriculoterapia e Reiki, além de palestras com temas variados, dentre eles orientação sobre os benefícios da Vitamina C, alimentos aliados dos cabelos e unhas, como montar uma marmita saudável, cálcio, ferro, diet e light, suco detox, Alzheimer, compulsão alimentar, termogênicos, hipertensão arterial, ansiedade e dieta Low Carb.

O grupo de Nutrição em Foco teve início em agosto de 2017 e é aberto à toda população adulta que necessite de suporte no que se refere à algum transtorno alimentar, problema clínico, obesidade, baixo peso. Os pacientes são encaminhados pelos médicos da UAPS Padre Dionísio e pelos profissionais do NASF com o objetivo de diminuir os casos de Hipertensão Arterial, Diabetes, Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia, excesso ou baixo peso. Cada participante possui uma meta de acordo com o estado nutricional ou patologia. Os pacientes são avaliados mensalmente, mas, a cada três meses são reavaliados para mensurar os êxitos obtidos em relação às metas estipuladas, se há necessidade de continuidade ou se é um caso para alta.

Para a coordenadora do NASF Walquíria Resende de Oliveira os grupos são mais efetivos e importantes no tratamento de transtornos alimentares por funcionarem como um ambiente relacional em que, por meio do contato com o outro, novas alternativas e possibilidades são tecidas, mostrando-se como espaço ideal no árduo desafio de traduzir experiências e conferir-lhes uma representação simbólica da sua imagem corporal, uma construção conjunta de como se chegar a uma melhora do quadro e de que todos têm desafios a serem superados e podem se auto ajudar.

A nutricionista Fernanda Mendonça de Almeida relata que em 2017, quando iniciou o grupo, havia 49 participantes. Desses, 20 ficaram até o final do ciclo, e apenas cinco não conseguiram chegar aos resultados esperados. Em 2018, de janeiro a dezembro, passaram pelo grupo aproximadamente 150 pessoas. Muitos apenas para orientações alimentares, alguns precisavam de atendimento individualizado, sendo realmente caso para este tipo de enfoque 50 pessoas, foram até o final do grupo 22 pessoas. Desses, quatro mantiveram o peso e apenas um não conseguiu o objetivo desejado. Em 2019 foram avaliados aproximadamente 300 pacientes. Muitos não são caso para atendimento em grupo, alguns são apenas orientações e outros desistiram. Dos que permanecem, já se observam bons resultados.