O Grupo de Oração Materdomini realizará no dia 26 de outubro um encontro de evangelização para crianças.

O VI Kairós, promovido pelo Ministério Materkids, é destinado para crianças de 4 a 10 anos. O encontro será realizado das 13h às 18h no Rincão da Igreja Imaculada Conceição, localizado à rua Neném Belo, 187, no Quinzinho.

O valor das inscrições é R$10 e podem ser feitas pelo telefone (37) 9 9985-2446 (WhatsApp). As inscrições são limitadas.

Ministério Materkids

O ministério Materkids tem a missão de evangelizar as crianças a partir dos carismas e toda semana as crianças são levadas a um encontro pessoal com Deus.

O Grupinho Materkids acontece todas as sextas feiras às 20h, na Igreja Imaculada Conceição no mesmo horário que o Grupo de Oração Materdomini.