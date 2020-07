O juiz da 3ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, Thiago Colnago Cabral, condenou um grupo criminoso envolvido com o tráfico interestadual de drogas.

Os cinco integrantes da quadrilha (quatro homens e uma mulher) foram condenados na quarta-feira (22 de julho). Com eles, foram apreendidos 1.275 kg de maconha – 652 kg em Uberaba e 823 kg em Bataguassu (MS).



O responsável pelo financiamento e pela logística da prática criminosa foi condenado a 33 anos e 3 meses de reclusão e 3.291 dias-multa por associação para o tráfico e pelas apreensões do entorpecente, nas duas cidades, e pela comercialização de medicamentos de uso controlado.



O chefe da quadrilha se apresentava como empresário do ramo farmacêutico em Venda Nova e de roupas masculinas de alto padrão na Pampulha, em Belo Horizonte. Os remédios foram encontrados na casa dele. Foi estipulado ainda pagamento de metade do salário mínimo para cada dia-multa. De acordo com as investigações, as drogas tinham como destino a região de Venda Nova.