Três jovens, de 19, 20 e 22 anos, foram detidos e um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (16) no bairro Santos Dumont, em Pará de Minas.

A Polícia Militar apreendeu com o grupo R$ 1.251 em dinheiro, sendo que grande parte das notas apresentava indícios de falsificação. Os militares ainda apreenderam um triturador de drogas, contendo uma porção e uma bucha de maconha.

Segundo a PM, o grupo foi encontrado após a denúncia de um caminhoneiro, que informou que ocupantes de um carro, de cor clara, haviam fechado o seu caminhão. Um dos ocupantes ainda teria lhe apontado uma arma de fogo.

Durante rastreamento, os suspeitos foram encontrados no veículo na rua Pequi. No interior do carro foram encontradas as cédulas, sendo que algumas apresentavam indícios bem grosseiros de falsificação.

Ainda segundo a PM, a suposta arma relatada pelo caminhoneiro não foi encontrada.

De acordo com a polícia, um dos detidos alegou que a intenção do grupo era gastar o dinheiro em uma boate.

Diante dos fatos, os quatro ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia. O veículo usado por eles também foi apreendido.