Na noite desse domingo (25), sete homens com idade entre 18 e 40 anos foram presos e um adolescente, de 15, apreendido pelo crime de desobediência. O fato ocorreu na Avenida Governador Valadares, no município de Arcos.

Segundo informações da Polícia Militar, todos estavam aglomerados e não utilizavam máscaras faciais. Na ocasião, os agentes da Vigilância Sanitária, solicitaram que eles adotassem as medidas de prevenção a Covid-19 e o grupo se recusou a acatar as determinações dos servidores.

Com a chegada dos militares, todas as providências legais foram tomadas no sentido do cumprimento do Decreto Municipal visando à preservação da saúde pública.