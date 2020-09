Quatro pessoas do sexo masculino, que não tiveram as idades divulgadas, foram presas na região conhecida por Cascavel, em Cláudio, nessa terça-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os militares receberam denúncia informando sobre uma movimentação suspeita, disparos de arma de fogo e desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP), na região do Cascavel.

Os militares estiveram no local e flagraram o grupo em uma mata. Com eles foram apreendidas uma escopeta calibre 32 de dois canos, espingardas calibre 22 e 28, e uma espingarda de pressão. Também foi apreendido um rifle calibre 22 com silenciador, 97 espoletas e um recipiente com esferas de chumbo.

A polícia também apreendeu 100 cartuchos deflagrados, dos calibres 26, 28, e 32, além de duas facas, uma armadilha para animais, uma carcaça de animal silvestre abatido e um rabo de tatu.