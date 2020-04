Redação Últimas Notícias

O grupo cristão Convicção do Rap lança nesta sexta-feira (17), mais um clipe inédito.

Há oito anos na estrada, levando palavras de ânimo e alertas sobre o mal das drogas, o grupo formado pelos irmãos formiguenses Júnior Francisco de Alcântara, de 28 anos, o MC Formiga e Tiago Jesus Alcântara, de 26, o MC Roy, se prepara para lançar o clipe da canção “A esperança vive”.

O lançamento ocorrerá, às 19h, no canal do YouTube de música “Pedrão Videoclipes”, seguido por mais de 1 milhão de pessoas.

Este será o 6º clipe do grupo e a 12º música lançada.

Em entrevista ao Nova Imprensa, Mc Formiga, que voltou a morar em sua terra natal, enquanto o irmão permanece em Belo Horizonte, contou um pouco sobre a letra da música e a intensão de usar o Rap para espalhar as boas notícias de Cristo. “Muitos jovens se perdem nas drogas e a nossa música conta a história de mais um que morreria pelas mãos de traficantes por causa de dívidas, mas tem a vida resgatada a partir da oração de uma senhora cristã e da aceitação de Jesus como Senhor”, conta o rapper.

O clipe que será lançado foi gravado em duas locações diferentes da cidade de Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte: Pedreira Santa Rita e bairro Beija Flor. O resultado agradou aos irmãos que estão ansiosos pela estreia do clipe e da música.

“Nosso objetivo em fazer música é dar apoio e estímulo para as pessoas que estão perdidas nesse mundo das drogas e mostra-las que essa vida de vício e criminalidade só leva a caminhos de morte e perdição. Nós acreditamos que Jesus pode mudar a história dessas pessoas, por isso prosseguimos apesar de todas as dificuldades”, encerrou Mc Formiga que convida toda população formiguense a acompanhar a estreia de mais um clipe do Convicção do Rap.