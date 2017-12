Mais uma oficina da série Resgate Cultural foi realizada em Córrego Fundo. Promovido pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do município e realizado na sede da Secretaria de Políticas Sociais, na semana passada, o evento foi voltado para as participantes do grupo Viva Mulher.

Cerca de 80 mulheres assistiram às palestras conduzidas pelo presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, Maycon Henrique da Silva, e pela conselheira Cida Leal.

A secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Cássia Borges Pereira abriu o encontro, explicando a importância de se alavancar a cultura córrego-fundense por meio de ações que envolvam toda a comunidade. O presidente do Conselho deu continuidade ao evento apresentando informações sobre os conceitos de patrimônio cultural e a posição do município neste contexto. Na sequência, Cida Leal abordou aspectos da história local.

Ao final da oficina, as integrantes do Viva Mulher foram convidadas a participar de uma dinâmica onde apresentaram sugestões de abordagem nas ações do Conselho.

Para Luana Borges, essa foi uma das oficinas mais participativas, desde que começaram a ser realizadas, em agosto desse ano. “A participação da comunidade é de grande importância para o nosso Conselho” afirmou a secretária.

“Somente com o envolvimento de todos, podemos realizar o trabalho de resgate e preservação dos nossos valores e da nossa identidade” finalizou Luana.