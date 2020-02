Redação Últimas Notícias





O Unifor-MG iniciou, nesta semana, o ano letivo do primeiro semestre de 2020. Para dar as boas-vindas aos estudantes, o centro universitário realizou uma ação cultural com diversas apresentações musicais.

O evento foi realizado no horário de intervalo e contou com a participação de grupos artísticos do município. Na segunda-feira (3) os universitários foram recebidos ao som do “Instrumental Areias Brancas”. Grupo que conta com a regência do trompetista Paulo Márcio Costa (Paulinho do Skank).