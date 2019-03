A Secretaria de Saúde promoveu dois encontros para grupos de hipertensos, diabéticos e idosos.

O primeiro, uma palestra com o tema “Alimentação saudável na prevenção de agravos”, foi realizado na Unidade Básica de Saúde Álvaro Bezerra de Menezes, no Centro, na sexta-feira passada (8).

A atividade, que foi coordenada pela enfermeira Maria Inês Macedo, teve a nutricionista Hellen Souza Dias e a farmacêutica Poliana Alves Pereira como palestrantes.

Já a palestra destinada ao grupo de idosos aconteceu no Centro de Referência em Assistência Social (Cras II), no bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta segunda-feira (11). A atividade foi desenvolvida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e teve como público as usuárias que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

De acordo com a coordenadora do Cras II, Elaine Oliveira, o encontro foi conduzido pela terapeuta ocupacional Maira Freitas que conversou com as participantes sobre “a importância do autocuidado para favorecer o bem estar físico e mental da mulher”.