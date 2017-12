Na terça-feira (26), o grupo de Educação Nutricional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) realizou um passeio para celebrar o encerramento das atividades do grupo neste ano.

Na oportunidade, profissionais e atendidas pelo programa visitaram o Parque Natural Municipal Dona Ziza, em Pains.

A iniciativa contemplou os grupos desenvolvidos nos dois Programa de Saúde da Família (PSFs) de Córrego Fundo, Padre Dionísio e Cristino Antônio de Faria e contou com o apoio da Administração, por meio da Secretaria de Saúde.

Segundo a coordenadora, a nutricionista Fernanda Mendonça, foi um momento de interação e companheirismo entre as participantes dos grupos e celebrou as conquistas do ano. Desde agosto, o trabalho é realizado em Córrego Fundo, sob a supervisão da nutricionista e tem como objetivo informar e ensinar à população a ter uma alimentação saudável, além de incentivar a prática de atividade física e aumentar a autoestima dos participantes.