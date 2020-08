O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, na região Central, acaba de lançar um programa de visitação virtual. O projeto integra as comemorações pelos 11 anos do espaço e tem objetivo de ampliar o acesso a uma das cavernas mais visitadas do Brasil, com apoio da tecnologia.

Quando o espaço for reaberto, pessoas que têm dificuldade de acesso poderão percorrer o local com o uso de óculos de realidade virtual e um celular próprio para essa tecnologia. Outra opção é “entrar” na caverna por meio de um vídeo, com imagens em 360 graus, a partir de qualquer lugar com acesso à Internet, por meio de um link. Essa novidade promete fazer mais sucesso ainda neste período em que as unidades de conservação do IEF em Minas seguem temporariamente fechadas em prevenção à covid-19.

O vídeo está disponível no canal Meio Ambiente Minas Gerais no Youtube, do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Nesse caso, o visitante virtual precisa usar o mouse para arrastar a imagem e ter a dimensão em 360 graus, ou então movimentar o telefone, caso esteja visualizando de algum smartphone.

A experiência com os óculos, que poderá ser testada quando a visitação nas unidades de conservação for retomada, permite a imersão mais completa, com movimentos com a cabeça para visualizar o passeio e visão em três dimensões.