Redação Últimas Notícias

O Guarani Esporte Clube completou neste mês 89 anos. A data será celebrada com uma grande festa no domingo (18) e contará com partidas de futebol e show.

O evento ocorrerá no campo do clube, o estádio Eduardo Brás, no Rosário. Sete equipes se juntam ao Bugre para disputarem as partidas, que terão início às 9h. A arbitragem dos jogos ficará a cargo de Denilson Rivael Lobão.

A festa contará com shows das duplas sertanejas Lu & Rodrigo e Netto & João Fellipe, a partir da 13h. “Muita cerveja gelada e diversos petiscos estarão à espera de toda a torcida do Guarani para celebrar os 89 anos desse gigante do futebol formiguense”, disse um dos diretores do clube, Wesley Júnio.