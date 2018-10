Redação Últimas Notícias

O Guarani conquistou no sábado (27), o título do Campeonato Municipal Amador 2018.

O segundo jogo da final ocorreu no estádio Juca Pedro (campo do Formiga). Guarani levantou a taça após vencer Pontevila por 3x1.

O campeonato contou com a participação de nove equipes: Vila, Guarani, Operário, Nacional, Juventude, Beira Rio, Grêmio, Ponte Vila e Frangão. Todas as partidas foram realizadas nos estádios Juca Pedro (campo do Formiga) e João Francisco de Paula (campo do Vila).

O evento esportivo foi organizado pela Liga Amadora de Formiga e Associação dos Clubes de Futebol da cidade e contou com a colaboração da Prefeitura de Formiga.

A cerimônia de premiação contou com a participação do prefeito Eugênio Vilela, do chefe de Gabinete, Alex Arouca, e do supervisor de Esportes, Célio Pacheco.