O Guarani-MG intensifica os preparativos para a volta do Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

A equipe confirmou uma lista com 20 atletas, o acerto com o técnico Coutinho e que as atividades serão retomadas no dia 8 de setembro. As informações foram confirmadas pelo presidente Nivaldo Batista, mais conhecido como Araújo.

Com 57 anos, Estevão Cirilo Dantas Neto, o Coutinho substitui Wantuil Rodrigues. Ele já teve passagens por equipes como América-GO, Jaraguá e Novo Horizonte e chega para tentar o acesso com o time de Divinópolis.

Ainda durante o mandato do presidente Vinícius Morais, o Bugre suspendeu os contratos de atletas que defenderam o clube na competição estadual até a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, o clube vai reativar os vínculos junto à Federação Mineira de Futebol.