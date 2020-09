O Módulo 2 do Campeonato Mineiro ainda não recomeçou, mas o Guarani-MG teve rotina movimentada nesta semana, principalmente em relação ao comando técnico.

Na segunda-feira (31), o presidente Araújo informou que o técnico Coutinho havia sido contratado. Dois dias depois, coube ao diretor de marketing, Maurício Mendonça comunicar o mal-entendido e anunciar a contratação de Cláudio Adão para o cargo. Nessa sexta-feira (4), mais uma mudança.

O clube divulgou nota comunicando o desligamento do diretor de futebol Carlos Alberto Muniz Júnior e informando que Cláudio Adão não será mais treinador do clube.

Além disso, quatro jogadores não vão seguir no clube: o goleiro Gott, o zagueiro Léo Carioca, o meia Leandro Brasília e o atacante Ivo.

O gerente Gilberto Souto, que cuidaria da divisão de base, foi promovido para a direção de futebol. Ele informou que já conversa com candidato à vaga de treinador.

O elenco do Guarani-MG se apresenta para o início dos treinos em Divinópolis na terça-feira (8). O grupo até o momento tem 16 atletas e deve ser completado com jogadores das categorias de base.

O Bugre tem 10 pontos em seis rodadas disputadas do Módulo 2 do Campeonato Mineiro e está na quarta posição. A equipe encara o Serranense, no fim de semana dos dias 10 e 11 de outubro, pela sétima rodada da competição. O jogo é fora de casa.

Veja os jogadores confirmados pelo Guarani-MG

Goleiro: Everty

Laterais-direitos: Italo e Rafael

Zagueiros: Franchesco, Jorge e Igor Baiano

Laterais-esquerdos: Lucas Rodrigues e Kaique

Volantes: Matheus, Roger, Sérgio e Luiz Otávio

Meias: Brenet e China

Atacantes: Patrick e Marcos Vinicius

Globo Esportes