Guarani-MG e Athletic Club acertaram um amistoso para sábado (12), às 16h, no Farião, em Divinópolis. Após realizar jogos preparatórios com equipes sub-20 de Cruzeiro e América-MG, o Bugre do técnico Gian Rodrigues faz os últimos ajustes antes da estreia no Campeonato Mineiro. Será o primeiro teste do time de São João del Rei, que se prepara para o Módulo 2, em fevereiro.

As entradas para o jogo custam R$ 10. O torcedor do Guarani-MG que comprar o passaporte para o Mineiro, que dá direito aos cinco jogos em casa por R$ 160, não paga o ingresso para o amistoso.

O Guarani-MG estreia na elite estadual no dia 19 de janeiro, sábado, às 16h30, contra o Cruzeiro, no Farião. O Esquadrão de Aço abre o Módulo 2 do Mineiro em 9 de fevereiro, às 15h, contra o Democrata GV, em São João del Rei.