A Guarda Civil da Espanha divulgou nesta terça-feira (18) uma fotografia que mostra o momento em que socorristas resgatam um bebê e outras crianças no mar.

O resgate ocorreu durante a operação para enviar de volta ao Marrocos milhares de pessoas que tentavam migrar, a nado, ao enclave espanhol de Ceuta.

De acordo com a Guarda Civil, todas as crianças foram entregues às suas famílias. Elas foram resgatadas das águas no estreito de Gibraltar, que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo e separa a África da Europa. Socorristas da Cruz Vermelha participaram da operação

Números mais atualizados indicam que cerca de 8 mil imigrantes tentaram passar do Marrocos para o território espanhol de Ceuta. Em torno de 4 mil pessoas foram devolvidas ao território marroquino.