O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu cautela nesta sexta-feira (28) com o reajuste de salários de servidores públicos, em meio ao avanço da variante Ômicron.

“Qual o sentido de pedir reajuste de salário, mesmo agora, quando temos essa crise ainda conosco, nessa variante Ômicron? Temos que ter cuidado com os salários. Porque estamos ainda em guerra, e temos que pagar pela nossa guerra. Nós temos que pagar,ao invés de empurrar os custos para as futuras gerações”, afirmou o ministro ao anunciar uma diminuição do rombo nas contas públicas.

Guedes não especificou a quais categorias do funcionalismo se refere, mas cerca de 50 carreiras cobram aumento salarial para, no mínimo, compensar a inflação no governo de Jair Bolsonaro.

Na última quinta-feira (27), servidores promoveram uma paralisação e realizaram uma assembleia virtual para deliberar sobre os próximos passos, que podem envolver a deflagração de uma greve.