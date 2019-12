O Ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende implantar no Brasil uma agenda liberal, inspirada no Chile, e trabalha para ter uma economia com maior participação da iniciativa privada, desburocratização, desregulamentação, desindexação e desvinculação das receitas, privatizações, simplificação tributária, diminuição de impostos de importação, reforma administrativa, cortes de despesas, teto unificado de gastos em educação e saúde, desoneração de encargos do empregador, Banco Central independente, retirada de subsídios da cesta básica, etc.

A Reforma da Previdência foi aprovada, mesmo sem ter as ideias de Guedes de capitalização e regime de receitas sem a participação patronal.

Um dos momentos marcantes de Guedes foi no dia 3 de abril, na explicação da proposta de Reforma da Previdência, na Câmara Federal, quando o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, afirmou “o senhor é tigrão quando mexe com aposentados e tchutchuca com privilegiados” e Guedes respondeu “tchutchuca é a mãe”.

A partir do dia 18 de outubro, o maior exemplo mundial de liberalismo, o Chile, passou a ter manifestações por melhores condições sociais e benefícios previdenciários.