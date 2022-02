A bancada ruralista está temerosa em relação aos rumos da guerra no Leste Europeu. Para eles, o conflito pode levar à escassez de fertilizantes e à disparada de preços. Segundo o deputado federal Neri Geller (PP-MT), o conflito pode provocar um aumento vertiginoso do insumo agrícola. E isso terá impacto direto no bolso do consumidor.

Ex-ministro da Agricultura, Geller relatou ao Correio a preocupação com a crise. Além da questão humanitária, a guerra afeta a produção de fertilizantes, pois a Rússia é o principal fornecedor do insumo. Há ainda a alta na inflação associada ao custo de produção. Como consequência, o parlamentar prevê aumento de preços, pesando no bolso do consumidor brasileiro.



“O principal fornecedor de fertilizante de potássio é a Rússia, somos dependentes nesse caso. Já estamos com a inflação galopando. Com os custos de produção lá em cima, vai ter influência direta no custo da produção de alimentos, significa pagar mais caro no feijão, arroz e proteína. O impacto vai direto no bolso do consumidor”, relatou.



Geller apontou ainda que o custo da tonelada do potássio subiu de US$ 320 para US$ 850 nos últimos doze meses. “Não sabemos como ficará a situação caso as sanções atinjam os fertilizantes. Se houver sanções nesse sentido, vamos ter reflexos. Talvez falte produto para fazer a próxima safra, ou aumente muito o custo, porque terá que vir de outros lugares, como Arábia Saudita, Irã, Bolívia. Mas não é suficiente para a quantia que produzimos”, completou.