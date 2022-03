O drama de mais um brasileiro na Ucrânia finalmente chegou ao fim. O jogador de futebol Talles Brener, de 23 anos, atacante de Divinópolis que jogou pelo Fluminense e que atualmente defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia, conseguiu deixar a zona de guerra na segunda-feira (28) ao cruzar a fronteira com a Hungria. O atleta tentava sair do oeste do país desde a última sexta-feira (25).

O jovem segue divulgando via Instagram a saga que vive desde o início da invasão da Rússia na madrugada de quinta (24), quando o presidente Vladimir Putin anunciou uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas que ele reconheceu como independentes.

Talles Brener, jogador de Divinópolis, consegue sair da Ucrânia — Foto: Reprodução/Instagram